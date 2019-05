Lazio, cinque trofei in 15 anni: il club di Lotito è l’anti-juve 

Con Lotito alla presidenza, la Lazio ha conquistato ben cinque trofei in 15 anni: nell’era della Juve è l’unica a far meglio

La Lazio ha conquistato ieri sera la sua settima Coppa Italia della sua storia. Il 2-0 all’Atalanta ha permesso al club di Lotito di conquistare il quinto trofeo nell’arco di 15 anni. Dopo la gestione Cragnotti, Lotito ha infatti ottenuto ben 3 Coppe Italia e due Supercoppa Italiane (2009 contro l’Inter e 2017 contro la Juve).

Contro la squadra di Allegri poi, la Lazio ha disputato altre due finali: nel 2015 e nel 2017, così come nella Supercoppa del 2015. In totale dunque, la Lazio si può definire come la vera anti-juve, almeno in termini di trofei conquistati. A tenere testa alla Lazio è il Napoli che, così come i capitolini si è aggiudicato 3 titoli nelle ultime 8 stagioni: 2 Coppe Italia e una Supercoppa.