Lazio, ansia Correa: le condizioni dell’argentino

Lazio, Correa mette apprensione a mister Inzaghi. Giovedì in Europa League spazio a Caicedo

C’è apprensione in casa Lazio per il Tucu Correa. L’argentino infatti durante la gara di domenica contro il Genoa ha chiesto il cambio per un problema fisico. Nella giornata di ieri il giocatore ha eseguito tutti gli esami di rito e la speranza è che non sia nulla di grave.

Con molta probabilità mister Inzaghi non lo rischierà nella gara di giovedì con il Rennes per preservarlo in vista della trasferta di Bologna in campionato.