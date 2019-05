Lazio, Correa è il principale rifinitore dopo Luis Alberto

Anche se non segna molto, Correa è determinante per l’attacco della Lazio. I numeri nell’assistenza lo confermano.

Luis Alberto è uno dei principali generatori di occasioni del campionato. Alle sue spalle, Correa si sta rivelando un elemento essenziale nella rifinitura della Lazio.

Per quanto non abbia segnato tanto, l’argentino è al primo posto per assist totali insieme a Ciro Immobile (6) e secondo per passaggi chiave (2.6 ogni 90′). Anche se non sempre è incisivo in zona gol, Correa è determinante per l’attacco biancoceleste.