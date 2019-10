Lazio, Correa: «Spero in un mio gol per prendere i tre punti»

Lazio, Correa parla prima della sfida al Bologna: «Spero in un mio gol per vincere, vogliamo i tre punti. Serve essere cattivi»

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match contro il Bologna. Ecco le sue parole:

«Spero anche oggi in un mio gol per vincere questa sfida, vogliamo portare a casa i tre punti ed essere padroni del campo. Sono stato fuori per un piccolo problema all’adduttore, ma ho lavorato bene e sono pronto. Dobbiamo essere cattivi nel pressing per fare loro del male».