Lazio, Correa sugli allori. È lui l’uomo del finale di stagione

Correa è l’uomo in più della Lazio in questo finale di stagione. Positiva la stagione del ritorno in Italia: subito un trofeo

Un inizio a singhiozzo. Poi col passare delle giornate ha acquisito condizione fisica e consapevolezza psicologica. È Joaquin Correra, El Tucu. L’uomo in più della Lazio in questo finale di stagione. Rappresenta il classico giocatore genio e sregolatezza, magari non troppo costante nel rendimento, che riesce ad illuminare la scena quando sta bene. Come fatto in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il suo gol ha di fatto spianato la strada ai biancocelesti verso la vittoria. Marcatura utile a far terminare la stagione del suo ritorno in Italia con un trofeo. Il suo rendimento generale è, nel complesso, positivo. Otto reti totali in tutte le competizioni e sopratutto dieci assist. Inzaghi sfrutterà il suo momento di forma per chiudere bene la stagione col Torino.