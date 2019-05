Lazio, daspo per 8 ultrà che hanno esposto lo striscione fascista -FOTO

Sono stati puniti con il daspo gli 8 ultrà della Lazio che il 24 Aprile scorso hanno esposto a Milano uno striscione fascista

Il questore di Milano ha disposto il daspo per otto ultrà della Lazio appartenenti al gruppo Irriducibili. I tifosi sono stati puniti a causa di uno striscione fascista esposto in Corso Buenos Aires che recitava la scritta “Onore a Benito Mussolini”. Gli otto ultrà hanno inoltre diversi precedenti penali e tre di loro erano già in possesso del daspo emesso dalla Questura di Roma precedentemente. Per loro dunque ci sarà anche l’obbligo di firma durante tutte le partite della squadra per cinque anni.