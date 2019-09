Lazio: dentro l’area, nessuno tira tanto quanto Immobile

Ciro Immobile effettua in ogni partita una quantità elevatissima di conclusioni. In Lazio-Roma è però mancata precisione

Dopo aver segnato due gol a Genova, Ciro Immobile è stato parecchio impreciso in Lazio-Roma, sprecando tante occasioni importanti. Tuttavia, l’attaccante campano continua ad avere una pericolosità offensiva di assoluto livello.

Basti pensare che, in queste prime 2 giornate, è stato il secondo giocatore per tiri totali (12) e primo per conclusioni da dentro l’area di rigore (10). La speranza di Inzaghi è che si mantenga lucido nella finalizzazione. Già l’anno scorso era sorto qualche campanello d’allarme.