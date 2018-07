Lazio, domani visite mediche per Felipe Anderson con il West Ham

Chiusa la trattativa con il West Ham, la Lazio saluta Felipe Anderson che domani svolgerà le visite mediche con la squadra inglese.

Felipe Anderson saluta la Lazio per volare in Premier League dove giocherà con la casacca del West Ham. Ormai da giorni si parla della trattativa tra i biancocelesti e gli inglesi che ieri è arrivata ad un punto di svolta. Le due società sono, difatti, giunte ad un accordo: 38 milioni di euro per il cartellino del giocatore che passerà al club britannico a titolo definitivo. Ieri il brasiliano, classe 1993, ha salutato emozionato i tifosi biancocelesti dopo l’ultimo allenamento a Formello e qualche minuto fa sono arrivate ulteriori conferme della cessione. Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, l’affare sarebbe ormai chiuso con Felipe Anderson che già domani stesso dovrebbe svolgere le visite mediche con gli Hammers. Termina, dunque, l’avventura dell’esterno brasiliano alla Lazio durata ben cinque anni in cui ha collezionato 177 presenze e 34 gol.