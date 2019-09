Lazio, ecco il programma della Curva Nord per il derby

La Curva Nord della Lazio, ha comunicato il programma di domani, in occasione del derby della seconda giornata contro la Roma

All’interno della trasmissione ‘La Voce della Nord‘, in onda sulle frequenze di Radiosei, la Curva Nord ha svelato il programma per il derby tra Lazio e Roma: «Domani al derby resteremo in silenzio i primi 45 minuti». La parte più calda del tifo biancoceleste comunica la decisione, già presa prima della morte di Fabrizio Piscitelli, come spiegano: «In silenzio perché è quello che vorrebbero le autorità e quello che stanno producendo con queste norme che uccidono il tifo e che rendono il calcio uno spettacolo animo e lontano dalla passione popolare».

SECONDO TEMPO E COREOGRAFIA – «Per questo nel secondo tempo inizieremo a tifare come sappiamo fare noi, per dimostrarvi cosa è per noi il calcio. Il tifo è entusiasmo, sana passione. Indifferenza totale invece nei confronti dei giocatori, useremo la stessa arma che loro hanno usato nei confronti nostri in questi giorni. Avrebbero potuto far valere il loto lato umano, non lo hanno fatto. E noi li tratteremo come tali, dei professionisti del calcio. Nulla di più». Per l’occasione la scenografia sarà esposta in Curva Nord nel corso del primo tempo. Cartoncini, un telone e uno striscione con una dedica a Diabolik. In caso di gol o di vittoria inoltre, gli Irriducibili non vorrebbero avere i calciatori sotto la curva.