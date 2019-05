Cagliari-Lazio, tutta l’emozione del portiere Silvio Proto per l’esordio in Italia all’età di 35 anni

Mister Inzaghi riserva una sorpresa speciale per il suo numero 24, Silvio Proto. Per il belga arriva oggi, nel match in programma con il Cagliari, l’atteso esordio in Serie A. Nel prepartita tutta la sua emozione: «Ho la chance di giocare in Serie A, a 35 anni non è mai troppo tardi per avverare un sogno».

Avendo disputato solo quattro partite in Europa League, per Proto il debutto ha il sapore del riscatto: «Per noi è un momento speciale, mercoledì ci aspetta la gara più importante dell’anno. (…) vogliamo raccogliere fiducia per disputare al meglio la gara con l’Atalanta».