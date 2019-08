Lazio, annunciato il calendario dell’Europa League. Sulla strada dei biancocelesti ci saranno: Celtic, Rennes e Cluj, il calendario

La Lazio, in Europa League, inizierà il suo cammino il prossimo 19 settembre (ore 18.55) in trasferta contro il Cluj, il ritorno è fissato per il 28 novembre (ore 21.00). Prima in casa il 3 ottobre alle 21 contro il Rennes. Il 24 ottobre (ore 21) si vola a Glasgow per affrontare il Celtic. Gli scozzesi saranno all’Olimpico il 7 novembre (ore 18.55). Il girone si chiude il 12 dicembre con la Lazio che sarà impegnata in trasferta contro il Rennes. Ecco di seguito nel dettaglio il calendario della Lazio:

19/09 Cluj-Lazio

3/10 Lazio-Rennes

24/10 Celtic-Lazio

7/11 Lazio-Celtic

28/11 Lazio-Cluj

12/12 Rennes-Lazio

Conosciamo meglio le prossime avversarie

Le insidie si nascondono dietro l’angolo, la Lazio in Europa dovrà fare attenzione soprattutto al Celtic e al Rennes. Gli scozzesi, guidati in panchina dall’ex capitano Lennon, vedono in Odsonne Edouard la punta di diamante della squadra. Un giovane attaccante, classe 1998, dal fisico imponente e dalla grande versatilità: impiegato sia come centrale che come esterno, è un vero jolly per il reparto offensivo. Questa stagione l’ha iniziata col botto: 5 reti e 4 assist in 9 partite. Occhio anche a Karamoko Dembélé che – esordendo a soli 16 anni – è considerato un prodigio del pallone. Modulo tipo il 4-2-3-1.

Poi c’è il Rennes, i francesi giocano prevalentemente usando un preciso diktat tattico comunicato spesso dal giovane tecnico Stéphan: un 3-5-2 di attesa e ripartenza, cercando di trovare quel varco che possa condurre al gol. Attualmente primi in Ligue 1 a punteggio pieno. Il giocatore di maggior caratura tecnica è M’Baye Niang, ex Milan. Da non sottovalutare, infine, il Cluj che negli ultimi due anni ha vinto il campionato in Romania. In questa sessione di calciomercato si sono rinforzati con due innesti di valore in attacco: Mario Rondon e Lacina Traore. La stella della squadra è George Țucudean, capocannoniere, nelle ultime due stagioni con 15 e 18 gol realizzati in campionato. In questa stagione il Cluj non è partito bene, è stato eliminato ai playoff di Champions League dai cechi dello Slavia Praga. I moduli più spesso usati dal tecnico Petrescu sono: 4-3-3 e 4-2-3-1.

La Lazio ha tutte le carte in regola per superare questo girone ma è bene, per Inzaghi e la squadra, non sottovalutare nessuna delle tre squadre.

di Francesco Saverio Petito