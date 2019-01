Lazio, scontri con la Polizia alla festa per i 119 anni

Scontri tra tifosi della Lazio e polizia in occasione della festa per i 119 anni del club biancocelesti: le ultimissime

La Lazio compie 119 anni e, come ogni anno, i tifosi biancocelesti si sono dati appuntamento in piazza della Libertà per festeggiare il compleanno del club fondato il 9 gennaio 1900. La festa è stato il pretesto per alcuni ‘tifosi’ per scontrarsi con la polizia. Un gruppo di tifosi si è staccato e ha iniziato a lanciare bottiglie contro la polizia che ha risposto con cariche e idranti. Si parla di 7 poliziotti feriti 3 tre fermi (presenti 2.500 sostenitori).

