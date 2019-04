Lazio, fulmine Caicedo: il primo gol è il più veloce della stagione! – VIDEO

Caicedo sfrutta l’errore di Colley e porta subito in vantaggio la Lazio: è il gol più veloce della stagione dei biancocelesti – VIDEO

Felipe Caicedo porta subito in vantaggio la Lazio in casa della Sampdoria! L’attaccante ha sfruttato l’ingenuità di Omar Colley e con una cavalcata eccezionale è giunto fino in area. Il calciatore ha depositato il pallone dell’1-0 biancoceleste dopo appena 3′.

Si tratta del gol più veloce della stagione della Lazio. Questo particolare record apparteneva già a Caicedo, che aveva trovato la marcatura contro il Genoa nel 4-1 maturato all’Olimpico dopo 7 minuti. Con la doppietta odierna può vantare 3 reti in altrettante presenze per la punta originaria dell’Ecuador. Ecco il video: