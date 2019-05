Lazio, Giordano sull’Europa: «Lazio messa peggio, un pareggio ed è fuori»

L’ex Lazio Giordano non è fiducioso riguardo al finale di stagione dei biancocelesti in ottica Europa. Ecco le sue dichiarazioni

Bruno Giordano avvisa la Lazio: conquistare un posto in Champions League sarà molto difficile. Ecco l’opinione dell’ex laziale sulla corsa all’Europa dei biancocelesti:«Credo che anche alla fine della stagione le distanze in classifica tra la quarta e la settima resteranno minime. La Lazio è quella messa peggio, per classifica e per calendario. Se le vince tutte ha discrete possibilità di arrivare quarta, ma basta un pareggio per scivolare».

Giordano continua analizzando il calendario delle rivali:«Il Milan avrà le gare più semplici, ma è quella che sta facendo più fatica: segna poco e difende male. Per quanto riguarda la Roma, molto passerà dalla gara di domenica con il Genoa. Se dovesse vincere potrebbe anche accontentarsi di un pareggio con la Juventus. La Lazio dovrebbe intanto battere l’Atalanta anche con due gol di scarto per avere un vantaggio nello scontro diretto. Per noi è difficile, ma non bisogna mollare nulla, altrimenti si rischia anche di perdere l’Europa League».