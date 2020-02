Lazio Hellas Verona, i convocati di Inzaghi: i biancocelesti dovranno rinunciare a Cataldi e Correa per infortunio

La Lazio ha comunicato i convocati per la partita dell’Olimpico contro l’Hellas Verona. In lista non figurano i nomi di Cataldi e Correa, assenti entrambi per infortunio. Ecco l’elenco completo delle scelte del tecnico Simone Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Andre Anderson, Djavan Anderson, Jony, Lazzari, Lucas Leiva Pezzini, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile.