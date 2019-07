Lazio, il club ufficializza Jony. Il Malaga frena: «Stanno sognando!»

Jony è un giocatore della Lazio, ma il presidente del Malaga non ci sta: ecco il commento alla notizia dell’ufficialità

Jony è a tutti gli effetti un giocatore della Lazio. Il contratto è stato depositato in Lega e il calciatore è attualmente ad Auronzo di Cadore, dove sta partecipando ad allenamenti ed amichevoli. Insieme al resto della squadra si sta preparando per la prossima stagione, cercando di convincere mister Simone Inzaghi a concedergli fiducia e spazio nella formazione biancoceleste. A complicare un’apparente situazione di normalità, il comportamento del presidente del Malaga, Abdullah Al Thani. Il qatariota ha dato avvio ad una dura contestazione, esprimendo il proprio dissenso nei confronti del trasferimento. La dirigenza del club spagnolo richiede il pagamento della clausola rescissoria di dodici milioni per il giocatore. Peccato che lo spagnolo abbia potuto appellarsi alla mancata promozione del club per liberarsi col solo indennizzo di due milioni. La Lazio è tranquilla, e convinta di aver fatto tutto secondo il protocollo, ma Al Thani continua la sua battaglia, soprattutto sui social. Il numero uno del club ha lasciato un polemico commento sotto il post dell’ufficialità dell’operazione su Twitter: «Stanno sognando. Vedremo presto cosa succederà».