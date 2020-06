Lazio, il gruppo è compatto e carico: tutti uniti per lo scudetto

I giocatori della Lazio si sono confrontati venerdì scorso, per ribadire la volontà di giocarsi lo Scudetto fino alla fine

Lo spirito è sempre lo stesso, così come la convinzione che la Lazio giocherà le prossime 12 partite col coltello tra i denti. Il gruppo si è riunito a Formello lo scorso venerdì, un confronto per ribadire la volontà di tutti: lottare fino all’ultimo minuto per lo scudetto.

Come riporta il Corriere dello Sport, un gruppo così unito non si vedeva da tempo nel quartier generale biancoceleste e sarà proprio questo spirito la marcia in più per il rush finale di campionato. A pochi giorni dalla ripresa contro l’Atalanta, la Lazio ha rinnovato la voglia di vincere, quella che neppur eil lockdown è riuscita a scalfire.