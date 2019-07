Lazio, il resoconto del primo giorno ad Auronzo

La Lazio ha iniziato il suo ritiro ad Auronzo di Cadore. Oggi doppia seduta tra le Tre Cime di Lavaredo: il resoconto

La Lazio ha inaugurato il suo dodicesimo anno ad Auronzo di Cadore. La squadra è ieri arrivata tra le Tre Cime di Lavaredo, pronta per costruire la nuova stagione sotto la guida sicura di Inzaghi. Nel gruppo, tre volti nuovi, i neoacquisti Adekanye, Vavro e Lazzari che avranno modo di presentarsi al pubblico biancoceleste nella prima amichevole.

Allo Stadio Zandegiacomo è andata in scena la prima sessione di allenamento, svolta in mattinata: i portieri hanno risposto agli ordini di Grigioni, mentre gli altri hanno iniziato col riscaldamento in palestra. Il gruppo si è poi spostato sul campo e diviso in due sottogruppi per qualche esercizio con la palla, un torello a due tocchi. Sul manto erboso: Correa, Lazzari, Vavro, Parolo, Luis Alberto, Cataldi, Patric, leiva, Andrè Anderson, Silva, Caicedo, Wallace, Milinkovic e Lulic. Lavoro separato per Luiz Felipe, ancora alle prese con un infortunio.

La prima seduta si è conclusa con la canonica partitella che ha visto tra i marcatori Caicedo, che ha sbloccato il risultato, Leiva, Luis Alberto e Cataldi.

Primo allenamento ad Auronzo

Doppio allenamento per la Lazio di Inzaghi. Anche nel pomeriggio il mister ha chiamato tutti a raccolta. Tra i presenti anche Immobile, Acerbi ed Adekanye impegnati durante la mattina col prof. Ripert per i test atletici. Assente invece Marusic. A spingere la squadra ci sono inoltre circa 400 tifosi che hanno raggiunto le Dolomiti per sostenerli. I ragazzi poi si sono sfidati in un 10 contro 10: una partitella a campi ridotti con la regola dei due tocchi. Prima del «rompete le righe» ufficiale, Vavro, Lazzari, Parolo, Milinkovic, Caicedo, Correa, Adekanye e Lulic si sono esercitati nelle azioni offensive con palla a terra.