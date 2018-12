Lazio, Immobile e la “maledizione del palo”: quanti legni colpiti dalla punta!

La Lazio deve fare i conti con la “maledizione del palo” del suo bomber Ciro Immobile. Ecco quanti legni ha colpito dall’inizio del campionato

La Lazio vince agevolmente per 3-1 in casa contro il Cagliari. I biancocelesti hanno trovato la vittoria pur senza la rete di Ciro Immobile. La punta azzurra, comunque, continua la sua corsa per la conquista del titolo di capocannoniere della Serie A. Il titolo momentaneamente appartiene a Krzysztof Piatek, a quota 13 reti stagionali. Il numero 17 della squadra romana ne ha realizzati invece 10, ma deve fare i conti con un grosso problema: i pali colpiti. Sì, perché il bomber della Lazio ha trovato il legno per ben 5 volte in questa stagione. Una vera e propria maledizione, a quanto sembra. Immobile deve migliorare la mira se vuole portarsi a casa il trofeo di miglior marcatore a fine anno. La sua squadra, inoltre, dipende dai suoi gol, e non ammette sprechi.