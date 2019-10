L’attaccante della Lazio Immobile commenta il pareggio rimediato al “Dall’Ara” contro il Bologna: «Ci servivano i tre punti»

Ciro Immobile ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel la prestazione offerta al “Dall’Ara” contro il Bologna: «Dopo l’espulsione di Leiva è scattato qualcosa e siamo andati meglio, però dobbiamo migliorare perché ci servivano i tre punti e ci resta l’amaro in bocca. Sono felice per la doppietta, ma non sono per niente soddisfatto».

Il bomber biancoceleste ha proseguito: «Guardiamo avanti e analizziamo tutti gli aspetti. Sto bene fisicamente, i compagni mi danno l’opportunità di esprimermi al massimo. C’era solo un po’ di stanchezza dopo la partita con il Rennes. I tifosi? Erano tantissimi, non ci fanno mai mancare il loro affetto».