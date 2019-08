Lazio, Immobile vede quota 100: un gol per entrare nella storia

Ciro Immobile è a un passo dall’entrare nel club dei bomber centenari: contro la Sampdoria l’occasione giusta?

La Lazio che questa sera debutterà a Marassi contro la Sampdoria si affiderà ancora una volta a Ciro Immobile. L’attaccante campano sarà il centro dell’attacco di Inzaghi e per superare i blucerchiati, il tecnico biancoceleste si affiderà sulla voglia di Immobile di entrare nella storia della Serie A.

L’ex Toro, infatti, è a caccia del suo gol numero 100 in Serie A dopo aver toccato quota 99 all’ultima giornata dello scorso torneo. Entrare nel club dei «centenari» del gol significherebbe per Ciro partire con il botto. Ma vorrebbe dire, anche, confermare una tradizione. Da quando è arrivato alla Lazio, tre stagioni fa, il primo gol in campionato della squadra biancoceleste è sempre stato suo.