Lazio, in attesa di capire il futuro di Milinkovic Tare chiude per Lazzari

Lazio, settimana prossima attesi gli annunci di Lazzari e Jony. Si cercano pretendenti per Milinkovic: la situazione

Il futuro di Milinkovic è sempre più un’incognita. Un anno dopo la storia si ripete ma, questa volta, il finale potrebbe cambiare. Davanti a certe cifre la Lazio non può dire di no, lo sa bene Simone Inzaghi che, dal canto suo, ha già messo in preventivo la perdita del centrocampista. L’obiettivo di Lotito è quello di creare un’asta per monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Ci riuscirà? Solo il tempo ci darà una risposta. Una cosa è certa: Sergej non andrà via dalla Capitale per meno di 80 milioni. La Juve l’aveva cercato ma il colpo Rabiot ha frenato i bianconeri così come il Real Madrid che pare deciso a virare su Paul Pogba. Chi resta in gioco? Per ora solo due le pretendenti: il PSG e una new entry, il Manchester United. Due club che non badano a spese e che potrebbero accontentare la Lazio. Come andrà a finire la storia non è dato a sapersi, servirà ancora tempo. Di certo nelle prossime settimane si aprirà un nuovo capitolo di questa telenovela che ci accompagnerà per tutta l’estate.

Calciomercato, lunedì visite mediche per Lazzari

Le promesse vanno mantenute. Questa volta la Lazio è stata di parola ed è pronta a regalare a Simone Inzaghi i quattro colpi per il ritiro di Auronzo: dopo Adekanye e Vavro, la settimana prossima sarà decisiva per Jony e Manuel Lazzari. Non ci saranno intoppi, l’esterno della Spal nelle prossime quarantotto ore diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Domenica sera sbarcherà nella Capitale e lunedì sosterrà le visite mediche di rito. Al club di Ferrara andranno circa 10 milioni di euro più cartellino di Alessandro Murgia. Lazzari invece firmerà un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione. Ancora poche ore ed Inzaghi potrà abbracciare il suo nuovo esterno.

di Francesco Saverio Petito