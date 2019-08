Lazio, indiscrezione dalla Spagna su Jony: «Il Malaga agirà per vie legali!»

Dalla Spagna nuove indiscrezioni sul caso Jony. Il Malaga si sarebbe appellato alla giustizia ordinaria, denunciando la Lazio

Mentre per la squadra di Simone Inzaghi si avvicina il big match contro la Roma, in casa Lazio c’è fermento anche sul fronte mercato. E’ diventato un vero e proprio caso il trasferimento di Jony a Roma, e la conseguente ‘battaglia’ tra i due club. Qualche giorno fa, come anticipato, la Fifa ha inviato il transfer del giocatore alla Lazio. La mossa è stata mal digerita dal Malaga, che avrebbe preso la decisione di agire per vie legali. Il club andaluso si sarebbe appellato alla giustizia ordinaria, denunciando i biancocelesti nel tribunale della stessa città spagnola. A riportarlo è Deportes Cope Malaga, che aggiunge come la società abbia di fatto dichiarato guerra ai capitolini. Il giornalista Emilio Guerrero, poi, ha svelato un’offerta che la Lazio avrebbe fatto recapitare agli andalusi. La proposta sarebbe stata di 63.500 euro per il cartellino del giocatore. Il numero uno degli iberici, Al Thani, però, aveva preteso sin dall’inizio una cifra ben più alta, circa due milioni di euro. Infastidito dal comportamento del club biancoceleste, dunque, sarebbe andato su tutte le furie, considerando provocatoria l’offerta della Lazio.