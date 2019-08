Lazio, infortunio Lazzari: trauma distorsivo al metacarpo per il laterale arrivato in questa sessione di mercato dalla Spal

La Lazio ha disputato un’amichevole in famiglia contro la Primavera. Manuel Lazzari ha subito un infortunio. Ecco le parole del dottor Melli sul sito della società:

«Manuel Lazzari ha subito un trauma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo. Al momento il giocatore è in clinica per sottoporsi ad una radiografia quindi potremo effettuare una diagnosi solo in un secondo momento: il dolore si è attenuato, la mano è più sgonfia».