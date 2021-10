Lazio Inter, Felipe Anderson scalda i motori: il brasiliano brama vendetta su Inzaghi

Felipe Anderson ha un conto aperto con l’Inter e con Simone Inzaghi: l’allenatore che lo spinse a lasciare la Lazio

Felipe Anderson è carico. Il brasiliano, reduce da un ottimo avvio di stagione, attende con l’ansia la sfida di sabato pomeriggio contro l’Inter del suo “nemico” Inzaghi. Il Corriere dello Sport ripercorre lo scarso idillio tra i due nella prima esperienza dell’esterno alla Lazio, conclusasi nel 2018.

In quell’ultima stagione l’ex tecnico imputava a Felipe comportamenti poco professionali e scarsa voglia di incidere, specie subentrando a gara in corso. Furono proprio questi dissapori a convincere il numero 7 biancoceleste a lasciare la Lazio e tentare fortuna in Inghilterra. Incrocio pericoloso dunque con l’Inter che risulta essere una delle bestie nere del brasiliano: sono ben 4 le reti realizzate contro la Beneamata, compresa quella del momentaneo 2-1 nella sfida del maggio 2018 quando le reti di Icardi e Vecino ribaltarono il risultato del primo tempo e consegnarono la Champions agli uomini guidati allora da Spalletti. Fu quello l’ultimo capitolo della saga Felipe-Inzaghi: sabato si incroceranno per la prima volta da avversari.

