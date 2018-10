Lazio-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Un big match per chiudere al meglio la decima giornata di Serie A. Lunedì sera di campionato all’Olimpico, con Lazio e Inter – grandi protagoniste nella corsa Champions League (nerazzurri che conquistarono il quarto posto proprio nell’ultimo turno vincendo nello scontro diretto contro la formazione allenata da Simone Inzaghi) dello scorso campionato – pronte a sfidarsi nel match in programma alle ore 20.30. Ottimo momento di forma quello attraversato da entrambe le squadre, che si presentano all’incontro divise da solo un punto in classifica: nerazzurri terzi a quota 19 punti, biancocelesti quarti a quota 18

Lazio-Inter: diretta live e sintesi

Lazio-Inter: formazioni ufficiali

Lazio-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Due grandi squadre in due ottimi momenti di forma. La squadra allenata da Inzaghi, che non ha mai pareggiato in campionato in questa stagione, è reduce da due successi consecutivi contro Fiorentina e Parma; striscia ancor migliore per l’Inter: i nerazzurri infatti hanno vinto le ultime cinque gare di campionato, derby contro il Milan dell’ultimo turno compreso, collezionando tre successi di fila nelle ultime tre trasferte come non accadeva dal 2012 (quando arrivò a sei consecutivi). Lazio chiamata a sfatare un tabù contro i nerazzurri: la formazione biancoceleste non ha mai vinto contro l’Inter nelle ultime quattro partite (una sconfitta e tre pareggi) giocate, perdendo tre delle ultime quattro sfide (un successo nell’altra gara) all’Olimpico disputate contro i nerazzurri.

QUI LAZIO – Il dikat di Inzaghi è chiaro: sfatare il tabù Inter e superarli in classifica. L’allenatore biancoceleste scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo a ridosso del match, considerando anche le condizioni di alcuni giocatori, Caicedo su tutti: l’attaccante, in gol contro l’OM, soffre per un leggero affaticamento muscolare, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare più di tanto. E’ lui infatti al momento il favorito per affiancare Ciro Immobile in attacco. A centrocampo Inzaghi sorride per il recupero di Badelj che si è allenato col gruppo negli ultimi allenamenti, pur senza forzare in maniera eccessiva. L’ex viola dovrebbe farcela, favorito lui per una maglia da titolare: in caso contrario, Parolo agirebbe nel mezzo con Lulic interno e Patric esterno sinistro. Out Lucas Leiva

QUI INTER – Cancellare la serata amare di Champions a Barcellona e ripartire. Luciano Spalletti non vuole cali di concentrazione e intende proseguire la striscia di successi consecutivi in campionato.Il tecnico nerazzurro non potrà contare su Radja Nainggolan, uscito per infortunio dopo appena 30′ nel match contro il Milan, al suo posto nel trio di trequartisti che assisterà Icardi ci sarà spazio per Borja Valero, anche se non è del tutto da escludere la possibilità di un impiego dal primo minuto di Lautaro Martinez; a destra invece duello Candreva-Politano, con quest’ultimo favorito.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE INTER: Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Lazio-Inter Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.