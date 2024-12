Lazio Inter, le quote dei marcatori: dominano Thuram e Lautaro Martinez, ma occhio ai quei due biancocelesti!

Lazio Inter, ecco le quote dei marcatori: dominano Thuram e Lautaro Martinez, ma occhio ai quei due attaccanti biancocelesti!

Lazio Inter è il big match di cartello della giornata di Serie A, in programma lunedì alle 20.45. Giorno insolito per uno scontro diretto ma causato dagli impegni in Champions ed Europa League. Le formazioni sono entrambe a quota 31 punti in classifica, a un passo dalla capolista Atalanta, ma i nerazzurri hanno una partita in meno (quella contro la Fiorentina di Palladino, interrotta per il malore di Bove). Attenzione ai biancocelesti però che sono in grande forma, mentre gli uomini di Inzaghi dovranno rifarsi dopo la sconfitta nei minuti finali contro il Bayer Leverkusen.

I siti di scommesse hanno iniziato così a scatenarsi sulle quote legate ai marcatori: Thuram e Lautaro sono a 2,50, ma in casa Inter è interessante la quota 6 di Barella, Mkhitaryan e Dimarco. In casa Lazio occhio al 4.50 del sempreverde Pedro. Dia è il biancoceleste più quotato, con 3.50. Partita aperta a qualsiasi scenario.