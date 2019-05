Lazio-Atalanta, Simone Inzaghi presenta il match di domani in conferenza stampa

Alla vigilia del match point Lazio-Atalanta, Simone Inzaghi ha presentato la partita in conferenza stampa. Il tecnico dei biancocelesti ha parlato di Ranieri, delle condizioni fisiche della sua squadra e sull’ottimo stato di forma degli avversari.

Ecco le sue parole sulla gara di domani: «Domani è una partita non importante, ma importantissima. Decisiva per la nostra corsa all’Europa, affronteremo con rispetto una squadra forte ma consapevoli di esserlo altrettanto e che convinzione e coraggio possiamo vincerle tutte: compresa quella di domani».

Su chi schiererà domani in attacco, Inzaghi ha così risposto: «Mi stanno soddisfacendo in pieno, Immobile non ha i numeri dello scorso anno, ma sta lavorando di più per la squadra. Correa sta crescendo di partita in partita, è sempre decisivo. Caicedo ha la media gol più alta in questo momento, è generoso, ogni allenatore lo vorrebbe nella propria rosa. È un giocatore completo, sceglierò domani. A Milano è entrato bene Caicedo, a Genova bene nella ripresa Immobile, vedremo stavolta a chi toccherà stare fuori. Sceglierò con molta serenità».

Sugli altri giocatori: «Ho delle valutazioni da fare, c’è questa possibilità ma anche di Durmisi o Romulo o qualcun altro. Sceglierò dopo l’allenamento di oggi. Strakosha? Aveva qualche problema ieri, oggi penso possa essere disponibile. Milinkovic, Radu, Berisha e Lukaku sono gli unici indisponibili incrociando le dita. Insieme a Lulic squalificato».

Infine, il suo commento su Ranieri: «Non ne voglio parlare, qui si parla di calcio. Al resto ci pensa la società».