Lazio, Inzaghi: «Derby alla seconda? Sorprendente!»

Lazio, inizio del campionato con il botto e con il derby alla seconda giornata

Il dado è tratto. Manca poco meno di un mese e sarà di nuovo Serie A. Nella giornata di oggi a Milano è nata quella che sarà la prossima stagione, 2019/2020, del massimo campionato. Si parte il 25 agosto e tantissimi sono gli spunti fin dalle prime giornate con Fiorentina e Napoli che si incontreranno ai nastri di partenza. Si prosegue con la sfida al vertice tra Juventus e Napoli alla seconda giornata, insomma un inizio non per cuori deboli. A Roma poi sarà subito l’ora del confronto, già nel secondo turno sarà derby della Capitale. La Lazio avrà in casa la prima stacittadina, giocando il primo match in trasferta a Genova contro la Sampdoria, anche qui un derby incrociato visto che la Roma ospiterà all’Olimpico il Genoa. Biancocelesti e giallorossi si sfideranno quindi subito nel confronto tra i più belli e accesi del campionato che si preannuncia essere già agguerrito. Al termine dei sorteggi, dopo il premo Claudio Lotito, ha espresso le sue considerazioni anche il mister Simone Inzaghi.

Le dichiarazioni

Queste le sue parole: «Il calendario è affascinante, il derby alla seconda giornata è sicuramente qualcosa di sorprendente ma anche emozionante per noi e per i nostri tifosi. La partenza è molto interessante ma ogni partita in Serie A è difficile. La prima a Genova contro questa nuova Sampdoria sarà impegnativa ma noi stiamo lavorando per farci trovare pronti ad ogni sfida», ha dichiarato Inzaghi all’Agenzia Ufficiale biancoceleste.