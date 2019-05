Lazio-Atalanta, Inzaghi ha parlato nel post-gara dopo la sconfitta contro i bergamaschi per 1-3

La corsa Champions della Lazio potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicata dopo la sconfitta interna con la rivale diretta Atalanta. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato della partita e della corsa all’Europa.

Ecco le sue parole sulla partita: «Penso che sia stata una buona partita, giocata a buoni ritmi poi purtroppo è stato commesso un errore individuale troppo importante. La partita si è decisa lì perché dopo il gol del 2-1 ci siamo disuniti e l’Atalanta è stata bravissima. Dopo il vantaggio abbiamo sbagliato un paio di ripartenze, hanno segnato su un tiro sbagliato di Freuler e alla fine sono stati più convinti».

Sulla corsa all’Europa, Inzaghi appare sconsolato: «La Champions ormai è andata, siamo a due punti da Torino e Milan. Dobbiamo comunque andare in Europa League, abbiamo anche la Coppa Italia ma l’obiettivo è quello di non legare il nostro futuro in Europa dalla finale di Coppa. Dobbiamo arrivare in Europa e penso che ci arriveremo, abbiamo due strade e si può fare anche in campionato, sicuramente una squadra come la nostra non può rimanere fuori dall’Europa, ora dobbiamo pensare al Cagliari sabato e poi alla finale di Coppa Italia».

Sull’autogol: «Wallace è un giocatore tornato molto bene domenica a Genova, oggi è capitato un errore e alla fine ho preferito togliere Bastos perché era ammonito».