Lazio, Inzaghi chiede la conferma di Luis Alberto per restare

Simone Inzaghi ha chiesto la conferma di uno fra Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic per rimanere alla Lazio

Simone Inzaghi è finito nel mirino del Milan e della Juventus e ha preso tempo con la Lazio. Il tecnico sfoglia la margherita per conoscere il futuro ma non è da escludere una sua permanenza in biancoceleste.

Secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico, per rimanere, ha chiesto delle garanzie per rimanere. Difficile la conferma di Sergej Milinkovic-Savic ma Luis Alberto potrebbe restare alla Lazio anche per convincere l’allenatore a non cambiare panchina.