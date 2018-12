Lazio, Inzaghi a fine gara: «Mi prendo le mie responsabilità»

Dopo il brutto pareggio contro il Chievo Verona di Di Carlo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato qualche dichiarazione

Una partita molto difficile per la Lazio di Inzaghi, che dopo il pareggio contro il Milan impatta anche contro ilChievo Verona ultimo in classifica. Un periodo difficile per i biancocelesti, reduci anche dalla brutta figura in Europa League contro l’Apollon. Queste le parole di Inzaghi a fine gara: «Abbiamo avuto un approccio pessimo che non va bene, abbiamo fatto il primo tempo sotto e ai ragazzi ho detto che peggio di così non avrebbero potuto fare, nel secondo tempo con orgoglio abbiamo pareggiato, preso il palo con Immobile, l’occasione di Badelj e quella di Milinkovic ma con un primo tempo così… Ci prendiamo le responsabilità, mi dispiace, perchè avevamo preparato bene la partita, c’è stata la trasferta di Cipro ha permesso a tanti di riposare, ma il riposo ha fatto peggio. Io, essendo l’allenatore,mi prendo le mie responsabilità».

