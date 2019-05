Lazio, Inzaghi e Paratici e quell’incontro che sa di Juventus

Si rincorrono e si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero mister Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus. Il tecnico biancoceleste non si sbilancia, così come non lo fa la società che nel post gara contro il Bologna ha preferito far intervenire il vice in carica Farris. Inzaghi ha un contratto con la Lazio fino al 2020 e quindi non è detto che il patron biancoceleste Claudio Lotito decida di dare il suo benestare nella trattativa.

Possibili Scenari

Come riportato da Criscitiello c’è la possibilità concreta che il dg sportivo bianconero Fabio Paratici abbia già incontrato il mister. La data dell’incontro sarebbe quella dell’8 maggio e il luogo Piacenza città natale di entrambi. E’ ormai cosa nota la stima della Juventus nei confronti di Inzaghi e anche la ‘necessità’ del club di far sedere sulla panchina un allenatore italiano per il prossimo anno. La sfida si gioca però su due livelli, oltre al tecnico della Lazio c’è in ballo anche Maurizio Sarri che nonostante l’ottima annata potrebbe lasciare il Chelsea e fare ritorno in Serie A. Solo il tempo darà le risposte, in tempi brevi si vedrà chi dei due mister andrà a dama.

Jessica Reatini