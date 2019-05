Lazio, Inzaghi ora serve una risposta: in settimana la decisione

Lazio, ultimo e decisivo incontro in settimana tra Inzaghi e Lotito

La Lazio ha messo la parola fine sulla sua stagione, il campionato è ufficialmente finito e il campo ha emesso i suoi verdetti. I biancocelesti hanno chiuso all’ottavo posto centrando la qualificazione europea grazie alla Coppa Italia vinta. Eppure non tutte le gare sono terminate, da giocare c’è ancora quella tra la società e il suo allenatore. In queste ultime settimane ha regnato il silenzio, mister Inzaghi non parla da ormai quasi 20 giorni. Contro il Bologna è stato Marco Parolo a presentarsi in conferenza stampa e ieri è toccato invece a Ciro Immobile fare le sue veci. Oggi non era presente alla cerimonia di premiazione “Enzo Bearzot”. Al suo posto un video messaggio di ringraziamento per il premio ricevuto. Nonostante le smentite del ds Tare e del patron Claudio Lotito su qualcosa il tecnico bianco azzurro sta ragionando in vista della prossima stagione. In caso contrario non ci sarebbe stato nulla di cui parlare al riguardo avendo il mister ancora un anno di contratto.

Dettagli

Ci sarà in questa settimana, quella decisiva, un altro incontro tra mister e società. Il summit a Villa San Sebastiano metterà la parola fine sulla questione e permetterà alla Lazio di pensare alla prossima stagione. Inzaghi ha chiesto di rimandare il discorso dopo il ritorno dagli Stati Uniti (nel fine settimana è in programma la partenza con la famiglia) ma il numero uno biancoceleste è irremovibile sul chiudere la questione il prima possibile. Entro la fine di questa settimana si deciderà il futuro, che si chiami Simone Inzaghi o meno. Dalla sua la società ha proposto al tecnico un prolungamento di contratto con adeguamento: un triennale da 2 milioni a stagione. La volontà della Lazio è quella di proseguire insieme, ora è tutto nelle mani del tecnico, il mondo biancoceleste intanto è in trepidante attesa.

Jessica Reatini