Lazio, Inzaghi prova l’undici anti-Bournemouth: Milinkovic in panchina

Nell’allenamento di questo pomeriggio a Formello, Inzaghi ha provato la Lazio anti-Bournemouth: non c’è Milinkovic

Quella di ieri è stata una giornata impegnativa in casa Lazio. Lo staff tecnico, infatti, ha organizzato una doppia seduta in vista delle due amichevoli che i biancocelesti affronteranno oggi e domani. La prima parte del lavoro è andata in scena alle 9.30 al ‘Fersini’, dove sul campo si sono visti i difensori. I preparatori Cecchi e Rocchini hanno seguito attentamente gli esercizi tattici dei ragazzi, mentre Immobile e Adekanye hanno optato per un lavoro differenziato.

POMERIGGIO – Intorno alle 18, poi, è iniziata la seduta del pomeriggio, nel corso della quale l’allenatore ha provato gli undici che dovrebbero scendere in campo contro il Bournemouth. Tra i pali dovrebbe essere Strakosha, difesa a tre con Vavro, Acerbi e Radu. A centrocampo, i due esterni dovrebbero essere Lazzari e Lulic, mentre al centro Parolo prenderà il posto di Milinkovic e Badelj quello di Leiva. Luis Alberto completerà il pacchetto. In attacco la coppia Correa-Immobile, mentre non parteciperanno alla sfida Marusic e Lukaku, assenti alla seduta di ieri.

MILINKOVIC – Dalle indicazioni arrivate dalle prove tattiche svolte dalla squadra a Formello, Sergej Milinkovic-Savic in Inghilterra dovrebbe partire dalla panchina. Dietro la scelta dello staff tecnico, non dovrebbero esserci motivi di calciomercato, bensì i novanta minuti disputati dal ‘Sergente’ nell’ultima amichevole col Mantova.