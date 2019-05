Lazio, ipotesi Liverani per il dopo Inzaghi: le ultime

La Lazio potrebbe separarsi da Simone Inzaghi. Il club laziale valuta anche Fabio Liverani per la prossima stagione

La Lazio potrebbe dire addio a Simone Inzaghi. Gli attriti fra Simone Inzaghie Claudio Lotito potrebbero portare alla rottura definitiva. Ieri è andato in scena un incontro tra i due ma non sembra essere arrivata la fumata bianca.

Secondo Il Messaggero, la Lazio si sta guardando attorno. Diversi i nomi sul taccuino di Tare: resiste l’idea Mihajlovic. Piacciono anche Giampaolo, in uscita dalla Sampdoria, e De Zerbi del Sassuolo. Un profilo che stuzzica è quello di Fabio Liverani, ex calciatore laziale e allenatore del Lecce promosso in A.