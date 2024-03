Lazio Juventus: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Juventus: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Juventus. Da una parte la prima di Tudor e dall’altra la prova del nove per Allegri. I biancocelesti devono riprendersi per cercare un posto in Europa. Dall’altra parte i bianconeri senza Vlahovic e Milik provano con Kean a tenersi stretto il terzo posto che vorrebbe dire Champions League. Una sfida molto interessante tra le due squadre per capire chi può uscire da un vortice poco positivo. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; F. Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All. Igor Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Massimiliano Allegri

Lazio-Juventus: orario e dove vederla

Lazio-Juventus gara delle ore 18:00 del sabato, che proseguirà con la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. All’Olimpico sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.