Lazio-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Lazio-Juventus, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

La domenica della 21esima giornata di Serie A si chiude stasera con il posticipo tra Lazio e Juventus. Biancocelesti e bianconeri hanno una grande opportunità davanti a loro: i laziali, vincendo, potrebbero allungare su Milan e Roma; i bianconeri potrebbero portarsi addirittura a +11 sul Napoli, rafforzando il primato. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Barzagli, Benatia (in partenza, andrà via lunedì), Cuadrado, Khedira, Pjanic, Mandzukic. Simone Inzaghi invece dovrà rinunciare agli squalificati Acerbi e Marusic e all’infortunato Luiz Felipe. Restate collegati: presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Lazio-Juve.

Lazio-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Lazio-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Lazio-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Lazio e Juventus in campo ma tanti indisponibili in tribuna ad assistere alla sfida. Simone Inzaghi deve rivedere la sua difesa a causa delle assenze di Acerbi, Luiz Felipe e Marusic. Il tecnico dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Bastos, Wallace e Radu in difesa, Parolo esterno destro a tutto campo, Luis Alberto alle spalle di Correa e Immobile. Ben 6 indisponibili invece nella Juve: Barzagli, Benatia (in partenza, andrà via lunedì), Cuadrado, Khedira, Pjanic, Mandzukic. Recuperato Cancelo, il portoghese andrà in panchina: al suo posto De Sciglio. Allegri ha un dubbio: 4-3-3 o 4-4-2? Il tecnico dovrebbe optare per i 3 centrocampisti, lasciando Bernardeschi in panchina.

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. In panchina: Proto, Guerrieri, Patric, Durmisi, Lukaku, Jordao, Cataldi, Murgia, Badelj, Berisha, Caicedo, Neto. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. In panchina: Perin, Pinsoglio, Cancelo, Spinazzola, Chiellini, Fagioli, Bernardeschi, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Lazio-Juventus: precedenti

Sono 149 i precedenti in Serie A tra Lazio e Juventus e il bilancio pende nettamente dalla parte bianconera. Sono stati 80 i successi dei bianconeri nei confronti con i laziali, più della metà, e 36 i pareggi. La Lazio ha battuto la Juve in 33 occasioni. Olimpico terra di conquista per i bianconeri negli ultimi 10 anni: 8 vittorie e 2 pareggi (4 vittorie consecutive, striscia aperta). La Lazio, che ha vinto 24 dei 74 precedenti interni contro la Juve, non vince in casa contro la Vecchia Signora dal 06/12/2003. Per la Juve 32 successi all’Olimpico. Sono stati invece 18 i pareggi.

Lazio-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.