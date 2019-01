Lazio-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Juventus in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il big match della 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Posticipo di lusso nella 21ª giornata di Serie A che mette di fronte Lazio e Juventus. I padroni di casa tornano tra le mura dello stadio Olimpico dopo la sconfitta esterna contro il Napoli. Il KO contro i partenopei ha fatto scivolare la squadra di Inzaghi dal quarto al sesto posto, essendo stata scavalcata da Milan e Roma. I bianconeri, invece, sbarcano all’Olimpico dopo la vittoria interna contro il Chievo per 3-0 nello scorso turno di campionato. La formazione di Allegri è prima in classifica con un distacco di 9 punti dal Napoli, impegnato anche in una gara complicata contro il Milan in trasferta.

Lazio-Juventus andrà in onda in esclusiva con un ampio post e pre partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (canali 201 e 202 del decoder Sky) e Sky Sport 251. Il posticipo sarà visibile anche sull’applicazione Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Anche gli abbonati a NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) potranno assistere alla gara. Infine la sfida dell’Olimpico sarà trasmessa anche dal canale radiofonico Rai Radio 1ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 27 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Lazio-Juventus: le probabili formazioni

LAZIO – La formazione biancoceleste cerca un posto nell’Europa che conta per riscattarsi dallo scorso campionato, dove il pass per la Champions League svanì negli ultimi 90 minuti. Le Aquile nelle ultime giornate hanno perso terreno nella corsa al quarto posto, conquistando un solo punto nelle ultime due gare contro Torino e Napoli. Inzaghi cerca dunque punti per risalire in classifica e centrare l’obiettivo stagionale. Contro la Juventus serve la migliore Lazio e l’allenatore punta tutto sul 3-5-1-1 ormai collaudato. Tra i pali ci sarà Strakosha, mentre in difesa il tecnico non potrà contare sull’infortunato Luiz Felipe e sullo squalificato Acerbi, il pacchetto arretrato sarà composto dunque da Bastos, Wallace e Radu. A centrocampo sulle fasce ci saranno Lulic e Lukaku, mentre i tre centrali saranno Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic. Dietro l’unica punta Immobile ci sarà Luis Alberto sulla trequarti.

JUVENTUS – I bianconeri vogliono mantenere o addirittura incrementare il gap con il Napoli che dopo 21 giornate è di 9 punti. La squadra di Allegri, reduce dal successo contro il Chievo, vuole, dunque, battere la Lazio per provare la fuga. Dopo il turnover nello scorso turno di campionato, all’Olimpico torneranno i titolari con Cancelo, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro in difesa davanti all’estremo difensore Szczesny. I tre che comporranno la linea dei centrocampisti saranno Matuidi, Bentancur ed Emre Can, mentre il tridente offensivo sarà formato quasi sicuramente da Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Matuidi, Bentancur, Can; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Allegri.

Leggi anche: LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA