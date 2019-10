Lazio, Lazzari e Jony cercano riscatto: la situazione dei due calciatori

Lazio, Lazzari e Jony in crescendo: i due duramente a lavoro per strappare una maglia da titolare. Inzaghi li osserva con attenzione

I due acquisti dell’ultima estate in casa Lazio, Lazzari e Jony, non hanno vissuto un avvio di campionato al di sopra delle righe. Entrambi, duramente a lavoro in questa pausa, proveranno a strappare una maglia da titolare al rientro.

Intanto, scrive La Gazzetta dello Sport, si sono messi ben in mostra agli occhi di Inzaghi durante l’ultimo test contro la Primavera nel centro sportivo di Formello. Possono essere loro due fattori di svolta per l’allenatore biancoceleste.