Lazio, Lotito: «Abbiamo rinnovato il contratto con Inzaghi»

Simone Inzaghi rinnova con la Lazio. Era nell’aria, manca il comunicato ufficiale ma le parole di Claudio Lotito sanciscono di fatto l’accordo tra il tecnico e il club capitolino che proseguiranno la loro avventura insieme.

Così Lotito a Radio Rai: «Abbiamo rinnovato il contratto con Inzaghi, rinnovo che nonostante le cose dette dalla stampa era nell’ordine delle cose. Io non ho mai fatto intendere un epilogo diverso da questo. Ora ripartiamo tutti insieme, per raggiungere gli obiettivi che da 3 anni avevamo alla portata e non abbiamo mai raggiunto».

