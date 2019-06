Lazio, Lotito: «Vinciamo con i bilanci in ordine»

Lazio, le parole del presidente Lotito durante l’assemblea della Federmanager

Se c’è una cosa che è sempre stata importante per Claudio Lotito da quando è il presidente della Lazio sono i bilanci. Al primo posto la società deve essere una società sana, deve fare acquisti oculati e chiudere sempre in verde il bilancio. Per il numero uno biancoceleste è questa la formula giusta per far funzionare una qualsiasi società, non solo calcistica. Lui stesso spesso si definisce un padre di famiglia, e così considera anche la Lazio. Per questo, come in ogni famiglia che si rispetti, tutti devono collaborare affinchè ci sia una buona riuscita. Il patron biancoceleste, durante l’assemblea della Federmanager Roma, ha analizzato il percorso della Lazio.

Le sue parole

«Oggi la Lazio è una società che funziona benissimo. Ha chiuso il bilancio a 38 milioni e ha anche coniugato dei risultati del proprio core business non di poco conto; perché, dopo la Juventus è la società che ha vinto più di tutti. Siccome io sono un combattente stiamo cercando di portare avanti un’altra sfida che, nell’opinione pubblica viene considerata impossibile. Penso che un’azienda è come una grande famiglia, dove il buon padre di famiglia deve adottare il buon senso e dove tutti devono essere motivati e devono concorrere a una gestione che tuteli, non gli aspetti corporativi, ma l’interesse di tutti coloro che concorrono a fare l’impresa».