Lazio, Lotito furioso con Inzaghi: a fine stagione sarà divorzio?

Lazio, Lotito furioso con Inzaghi dopo la sconfitta con il Chievo: il presidente medita il cambio in panchina. Decisiva la Coppa Italia

La Lazio, a sorpresa, ha perso con un Chievo, senza stimoli e già retrocesso. Il presidente Lotito sarebbe furioso con Simone Inzaghi, dato che per il secondo anno consecutivo vede sfumare la Champions League.

Decisiva sarà la Coppa Italia: se il tecnico biancoceleste dovesse fallire questo obiettivo, Lotito penserà a come sostituirlo. Il presidente vuole dare una sterzata all’ambiente, non trovandosi d’accordo con il ds Tare, che vede in Inzaghi l’uomo giusto per la Lazio.