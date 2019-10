Lazio, Lotito sullo sfogo di Immobile: «Se ognuno fa di testa propria…»

Il patron della Lazio Claudio Lotito commenta l’episodio dello sfogo di Ciro Immobile dopo la sostituzione contro il Parma

Intervistato dal Corriere dello Sport, Lotito ha espresso il proprio parere riguardo lo sfogo di Immobile al momento del cambio in Lazio-Parma. Ecco le parole del patron biancoceleste.

«La reazione di Immobile è stata eccessiva e spropositata, non consona al livello del giocatore. L’individualismo esasperato del quale parlavo prima si è notato in quella circostanza. Se ognuno fa di testa propria non si arriva da nessuna parte».