Lazio, Lotito tuona: «Nessuno dovrà più sporcare la nostra immagine»

Lazio, Lotito tuona dopo la comunicazione dell’inchiesta Uefa sui cori razzisti nella partita di Europa League contro il Rennes

Claudio Lotito non ci sta. Il presidente della Lazio ha parlato in merito all’inchiesta Uefa sui cori razzisti nella gara contro il Rennes. Ecco le sue parole riportate da Il Messaggero: «Chi sbaglia paga e non merita di stare all’interno dello stadio. Noi ci costituiremo parte civile, per i danni di immagine».

«Non consentiremo più a nessuno di sporcare l’immagine della Lazio. L’unica società in Europa ad essere andata in visita ad Auschwitz».