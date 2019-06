Lazio, Lucas Leiva: «Grazie Liverpool, adesso mi sto legando al mondo biancoceleste». E Tare pensa ad un altro reds…

Lucas Leiva in un’intervista rilasciata in patria, ha parlato del suo rapporto con il Liverpool e dei suoi due anni alla Lazio

Lucas Leiva e un passato che non si può dimenticare, dopo dieci nel Liverpool il centrocampista da due stagione è alla Lazio. La nuova vita romana procede a gonfie vele ed è destinata a durare almeno per altri tre anni. Il brasiliano, infatti, ha di recente allungato il suo accordo con il club del presidente Lotito, fissando la scadenza nel 2022. Stasera la sua ex squadra giocherà la finale di Champions contro il Tottenham. Intervistato dal portale brasiliano Lance, Leiva ha ammesso: «Se guardiamo alla storia dei due club nella competizione, il Liverpool sembrerebbe favorito. Ma dopo aver visto quanto fatto da queste due squadre in semifinale, onestamente non penso si possa indicare una squadra favorita. Tra l’altro c’è anche una rivalità essendo le formazioni dello stesso paese e questo anche rende anche la sfida più equilibrata. Credo sarà una grande gara. Per proseguire il livello di eccitamento delle semifinali, dico che finirà 3-2 per il Liverpool». Conclude parlando del suo legame con la Lazio: «I dieci anni con i reds sono stati senza dubbio è stato un periodo importante. Nella mia carriera ho vestito soltanto le maglie di tre squadre e questo mi ha avvicinato molto ai club. Ognuno conosce il mio affetto e la mia gratitudine per il Gremio e il Liverpool. Fortunatamente sto riuscendo a creare questo legame anche qui alla Lazio».

Calciomercato, Tare per la difesa pensa a Lovren

Spesa in Inghilterra per la Lazio, in particolare a Liverpool. I rapporti tra le due società sono ottimi dopo gli affari Lucas Leiva, Luis Alberto e questo potrebbe aiutare Tare a fare un altro colpo. Dopo l’acquisto di Bobby Adekanye (preso a parametro zero dalle giovanili dei reds), il ds ha puntato un nuovo giocatore: si tratta del croato Dejan Lovren. Difensore centrale, è in uscita dal Liverpool per ammissione di Klopp e potrebbe voler tentare una nuova avventura alll’estero, con la Serie A in pole position. Piace a Lazio, Milan e Napoli che avrebbero avuto il permesso di parlare direttamente con il giocatore. Le alternative sono Bruno Viana del Braga e Biraschi del Genoa.

di Francesco Saverio Petito