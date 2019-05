Anche il centrocampista della Lazio Lucas Leiva interviene nella polemica innescata dalle parole del tecnico della Roma Claudio Ranieri sulla sfida tra biancocelesti e Atalanta

L’ennesima diatriba tra Roma e Lazio rischia di avvelenare pericolosamente il finale di campionato e la corsa Champions League, complici le dichiarazioni ieri in conferenza stampa del tecnico romanista Claudio Ranieri sulla gara tra biancocelesti ed Atalanta (con i nerazzurri diretti concorrenti giallorossi per il quarto posto) e i precedenti del 2010. Parole su cui la Lazio non intende passare: ieri il club di Claudio Lotito ha chiesto con forza alla Procura Federale di intervenire e sono possibili adesso novità. Nel mentre stamane, parlando al Corriere dello Sport, anche il centrocampistale biancoceleste Lucas Leiva ha detto la sua in proposito.

«La Roma pensa che non vogliamo battere l’Atalanta per ostacolarla? Non dovrei neppure rispondere a questa domanda – le parole del brasiliano – . Dico solo che vogliamo finire il campionato al meglio, arrivando il più in alto possibile in classifica. Non siamo ancora in Europa e vogliamo riandarci. Guardiamo a noi stessi, ai nostri punti e vedremo che succederà alla fine». Quindi la frecciata ai giallorossi sull’ultimo derby vinto per 3 a 0: «È stata una serata stupenda. In un anno e mezzo posso dire di aver vissuto belle emozioni ed altre spero di viverne».