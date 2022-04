Lazio, Luis Alberto ancora out: è influenzato. Le ultime sulle condizioni del centrocampista spagnolo

La Lazio si è ritrovata questa mattina a Formello per l’allenamento in vista della trasferta ligure contro il Genoa. Ancora assente Luis Alberto, sempre alle prese con un’influenza, così come Luiz Felipe e André Anderson. Gestione per Radu che sarà inserito gradualmente nel gruppo dopo la fascite plantare.

In campo, i biancocelesti hanno svolto riscaldamento tattico prima di due partitelle con l’ausilio delle porticine. Nel finale, partita a campo ridotto.