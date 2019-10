Lazio, Luis Alberto: «Grazie Inzaghi. Il nostro obiettivo è la Champions»

Lazio, Luis Alberto parla del momento della squadra biancoceleste e della sua posizione in campo, cambiata da Inzaghi

Luis Alberto è uno dei perni fondamentali della Lazio di Simone Inzaghi. Il centrocampista spagnolo, a La Gazzetta dello Sport, ha elogiato il lavoro del tecnico:

«Ringrazio Inzaghi per avermi reinventato in diverse posizioni, così mi ha fatto crescere. Rinnovo? Tare non mi ha chiamato, e non credo lo faccia a breve. Questa Lazio è una bella squadra, inutile nascondersi. L’obiettivo è arrivare in Champions League».