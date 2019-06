Lazio, Lulic è tra i crossatori più precisi del campionato

Senad Lulic è importante nella produzione offensiva della Lazio. Il bosniaco è uno dei giocatori del campionato più preciso nei cross

Anche se spesso il suo contributo passa in secondo piano, Senad Lulic è uno dei giocatori della Lazio più importanti nella produzione offensiva. Svetta infatti tra i giocatori biancocelesti che creano più occasioni.

E’ però in una statistica che Lulic svetta, tant’è che è tra i primi in Serie A. Per quanto in assoluto il bosniaco non crossi molto (4.77 ogni 90′, numero nella media), è tra i primi per quanto riguarda la precisione, con una percentuale di riuscita del 47.56. Solo Ronaldo, Padoin, Castro e Molinaro (che però crossano molto di meno) han fatto meglio.